18.04.2020 h 12:54 commenti

"Sicurezza carente in troppi punti vendita, ora basta": la Cgil chiede più tutele per i lavoratori e minaccia la mobilitazione

Documento della Filcams con quattro richieste tra le quali i test sierologici su tutti i dipendenti del terziario, del commercio e della grande distribuzione. Continua lo stato di agitazione ma non è escluso un inasprimento delle iniziative. Plauso alla Regione che dopo Pasqua e Pasquetta ha deciso di tenere chiusi i negozi anche il 25 aprile e il primo maggio

Un nuovo appello sì ma, questa volta, senza escludere mobilitazioni. La Filcams Cgil di Prato torna a denunciare la carenza di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori del terziario, del commercio e della grande distribuzione. “I punti vendita sono ancora carenti – dice il sindacato – e intanto è in corso un progressivo allentamento delle misure previste nei protocolli ministeriali. Per queste ragioni è confermato lo stato di agitazione ma ci riserviamo di prendere iniziative anche di mobilitazione”.

Quattro le richieste del sindacato: aumentare i controlli e le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure previste; stabilire percorsi certi per effettuare a tutti gli operatori test sierologici; uniformare le disposizioni dei decreti della Presidenza del Consiglio alle ordinanze della Regione; uniformare gli orari e le aperture, riducendo le fasce orarie al pubblico, per consentire sanificazione, pulizia e igienizzazione degli ambienti insieme al rifornimento in sicurezza.

“L’obbligo del contingentamento degli ingressi all'interno dei punti vendita, l'uso dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti e per la clientela, in alcuni casi, vengono interpretati con una gestione superficiale, assolutamente fuori luogo, soprattutto nella sanificazione degli ambienti di lavoro – il commento della Filcams pratese – l'apertura dei tavoli di discussione istituzionali su una eventuale 'fase 2', deve essere imperniata sull'impegno di ogni soggetto a garantire per prima cosa la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Atteggiamenti di superficialità volti ad allentare le regole in nome del profitto, potrebbero avere effetti dannosi sul contenimento della diffusione del coronavirus, mettendo a rischio il sacrificio che donne e uomini hanno fatto per la collettività lavorando in prima linea in questo settore, come in altri”.

La Filcams conclude con un plauso alle chiusure del commercio nei giorni festivi: “Abbiamo diffuso e sostenuto la necessità di chiudere le attività del commercio per le festività e siamo soddisfatti che il presidente della Regione Toscana abbia preso la decisione di procedere prima alla chiusura per Pasqua e Pasquetta e ora anche per le festività del 25 aprile e del primo maggio. Deve essere chiaro a tutti che fare la spesa non può e non deve essere la scusa per uscire di casa, ma una necessità. Per tutti questi motivi, riteniamo “irresponsabile” il comportamento di quelle imprese che ancora oggi antepongono il profitto al senso di responsabilità collettiva di cui il Paese ha bisogno”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus