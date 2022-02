Rafforzare la collaborazione con la comunità cinese presente in città, per migliorare la sicurezza alla guida. L'Aci Prato lancia questo importante progetto di integrazione in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della sede centrale di via Ferrucci dopo l'incendio di un anno fa, alla presenza del presidente nazionale Angelo Sticchi Damiani che poi ha incontrato la autorità cittadine in prefettura. "Voglio dare un segnale di vicinanza e di apprezzamento per il grande lavoro fatto", ha chiosato Sticchi.Il 2021 per l'Aci Prato è stato l'anno delle Mille Miglia. Per il 2022 si punta a implementare i servizi e tra questi sarà data priorità al miglioramento della comunicazione con la comunità cinese. Le problematiche linguistiche legate al conseguimento della patente e la necessità di correggere comportamenti sbagliati alla guida, sono esigenze che i cinesi hanno manifestato proprio in occasione della Mille Miglia. "In quell'occasione - spiega il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni - ci sono venuti davvero incontro. Abbiamo parlato molto e capito quali sono le loro esigenze su formazione e servizi. Prato è un laboratorio e quindi dobbiamo trovare il modo di comprenderci anche sui comportamenti da tenere quando si percorre la rete stradale. La sicurezza delle persone è un oggetto d'integrazione estremamente importante. Di ciò che succede nelle strade, la maggior parte dipende dai comportamenti delle persone. Non si può quindi lavorare solo sulla repressione e la tecnica. Per i cinesi l'automobile rappresenta una passione importante e quindi c'è bisogno di assistenza, di prestazioni tecniche, di formazione. Nel 2022 contiamo di rendere questa collaborazione più concreta ed estesa".