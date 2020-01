21.01.2020 h 12:39 commenti

Sicurezza, a Poggio a Caiano nuove telecamere di videosorveglianza in primavera

Il Comune ha vinto un bando della Regione che finanzierà con 20mila euro il progetto che punta a dotare di occhi elettronici tutte le porte d’accesso alla città, oltre alla zona circostante il ponte del Manetti

La Regione Toscana ha stanziato 4 milioni di euro per finanziare progetti comunali sulla sicurezza e la rigenerazione urbana, a partire dalla videosorveglianza. Il Comune di Poggio a Caiano, partecipando al bando regionale, metterà in campo un progetto da 36 mila euro per incrementare il numero di telecamere sul territorio. Nello specifico la Regione stanzierà 20 mila euro, cui saranno sommati circa 16 mila euro dalle casse comunali. Con questo progetto, nella prossima primavera verranno dotate di videosorveglianza tutte le porte d’accesso alla città, oltre alla zona circostante il ponte del Manetti.

A meno di un anno dal primo investimento del Comune di Poggio a Caiano per la videosorveglianza, viene fatto un altro importante passo per la sicurezza urbana e l’attenzione alla legalità sul territorio. A gennaio 2019, in seguito al rifiuto da parte del Ministero degli Interni di finanziare la videosorveglianza a Poggio, il Comune ha investito 50 mila euro per l’acquisto di nove telecamere, che sono state dislocate nel centro storico, a Poggetto e nell’area del centro commerciale naturale Poggio Novo. “A sette mesi dal nostro insediamento – commenta il sindaco Puggelli – siamo partiti con un grosso impegno in tema di sicurezza urbana, che continua ad essere una nostra priorità. Il ministero non ci ha concesso fondi, ma non abbiamo demorso e abbiamo investito di tasca nostra. Allo stesso tempo, abbiamo preparato ulteriori progetti, pronti per cogliere l’opportunità di nuovi ulteriori finanziamenti. La Regione, ed in particolare l’assessore Bugli, hanno invece dimostrato di essere vicini agli enti locali e attenti in maniera concreta a questo tema: non posso che ringraziarli per averci dato la possibilità di rendere Poggio ancora più sicura”.