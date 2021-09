01.09.2021 h 11:54 commenti

Vertenza Texprint, sciopero della fame e presidio in piazza del Comune. Multa della Municipale

La contravvenzione è stata fatta per aver montato la tenda senza autorizzazione. Dieci fra sindacalisti Si Cobas ed ex lavoratori non toccheranno cibo fino a quando non sarà indetto un tavolo in prefettura, non saranno annullate le multe fatte durante il lockdown e non verranno concessi i permessi di soggiorno per sfruttamento

Sciopero della fame e presidio permanente in piazza del Comune per dieci fra sindacalisti ed ex operai della Texprint a partire da oggi, 1 settembre. Non mangeranno più fino a quando non sarà convocato un tavolo in prefettura con Comune, Regione e l'ispettorato del lavoro che dovrà illustrare e fare chiarezza sui risultati dei controlli fatti alla Texprint. Chiedono anche che vengano concessi i permessi di soggiorno per sfruttamento del lavoratori e la residenza nel comune di Prato, oltre che la revoca di tutte le multe fatte durante il periodo del lockdown in occasione del sit in via Sabadell , compresa quella per blocco del traffico stradale. Intanto, però, hanno ottenuto solo una nuova contravvenzione da parte della Municipale per occupazione del suolo pubblico: il presidio di oggi è stato autorizzato (fino alle 14 ), ma non è stato concesso il permesso per montare la tenda, che invece è stata collocata nel centro della piazza e servirà da “casa” durante lo sciopero della fame.

