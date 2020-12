24.12.2020 h 12:47 commenti

SiCobas, firmato l'accordo con la Tintoria 2020: sette lavoratori regolarizzati

Dopo 20 giorni di sciopero sarà garantito il pieno rispetto del contratto nazionale e degli orari di lavoro e quindi il diritto al riposo, alle ferie, alla malattia e alla tredicesima

Il sindacato SiCobas ha firmato l'accordo con la Tintoria 2020, dopo 20 giorni di sciopero. Sette lavoratori verranno stabilizzati e regolarizzati saranno anche reintegrati i dipendenti che erano stati allontanati dopo la loro adesione al sindacato. A tutti sarà garantito il pieno rispetto del contratto nazionale e degli orari di lavoro e quindi il diritto al riposo, alle ferie, alla malattia e alla tredicesima

“8x5 : otto ore per cinque giorni. E' partita da qui e così continua la piccola rivoluzione – spiega Luca Toscano responsabile settore tessile per Prato - che il nostro sindacato sta portando avanti nel distretto tessile, dove turni di 12 ore al giorno per sette giorni la settimana sono diventati negli anni la norma e un sistema arcinoto di illegalità imprenditoriale. Solo un anno e mezzo fa, quando iniziavamo i primi scioperi nelle tintorie a conduzione cinese, in molti dicevano che eravamo pazzi a pensare di cambiare qualcosa che non sarebbe mai cambiata, oppure buoni solo a fare caos”.

A novembre alla Sunshine, sono stati regolarizzati 20 lavoratori”.









Edizioni locali collegate: Prato

