14.07.2022 h 16:44 commenti

Siccità e crisi idrica, Biffoni e Brogi: "I progetti ci sono, ma le autorizzazione sono ferme in Regione e a Roma"

Si accende il dibattito sull'uso dell'acquedotto industriale: ogni anno c'è un "tesoretto" di oltre 7 milioni di metri cubi di acqua riciclata che non può essere utilizzata. Il sindaco ha sollecitato il governo nei giorni scorsi

Come un sasso gettato in uno stagno, la proposta avanzata su Notizie di Prato dal consulente di Conser Enrico Ferraboschi di ampliare l'uso dell'acquedotto industriale a scopi diversi da quelli per cui è nato negli anni '80 ( LEGGI ), ha riporatto il tema all'attenzione del dibattito cittadino, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto all'immobilismo di Regione e Governo che, a tre anni di distanza, ancora non hanno preso in esame la richiesta di autorizzazione presentata da Gida.

Del resto il contesto critico che si è generato negli ultimi mesi con il protrarsi, per un periodo eccezionalmente lungo, dell'assenza di precipitazioni ha esortato i Comuni toscani ad impegnarsi per far fronte alla attuale crisi idrica. Il sindaco Matteo Biffoni, così, proprio nei giorni scorsi ha fatto recapitare una lettera al ministero della Transizione Ecologica, per sollecitare il Governo a pianificare interventi che affrontino il contesto critico anche valutando la possibilità di sfruttare tutte le risorse idriche già a disposizione. In particolare, Biffoni - in sintonia con le proposte avanzate da Ferraboschi su Notizie di Prato - chiede di individuare limiti e condizioni per riutilizzare l'acqua di riciclo, cercando di elaborare modalità per incentivare uso e produzione di acqua di riuso. "Prato - dice Biffoni - potrebbe sfruttare fino a 10 milioni di metri cubi annui (al momento ne vengono utilizzati solo 3,5) derivanti dal sistema di depurazione delle acque civili e industriali gestito Gida, se la Regione o il ministero indicassero la modalità di intervento per un'autorizzazione di utilizzo per diversi fini delle acque del più grande acquedotto industriale d'Italia e d'Europa".

Fino ad ora, però, come ribadito anche dal presidente di Gida Alessandro Brogi, nessuna risposta è arrivata alla richiesta avanzata ben tre anni fa: "Da anni stiamo dicendo e facendo proposte in questo senso - dice Alessandro Brogi -. Ma finora ci siamo scontrati con due grossi problemi: uno di natura culturale con il pregiudizio sull'uso di acqua che proviene da lavorazioni industriali, seppure trattata a tutti i livelli; il secondo autorizzativo, visto che da oltre tre anni stiamo ancora aspettando l'ok ad utilizzare questa acqua a fini irrigui: la Regione prima di esprimersi ha chiesto un parere al ministero dell'Ambiente ma da allora tutto tace".

"Per la Città di Prato poter utilizzare annualmente questa quantità di acqua - aggiunge Biffoni - sarebbe una grande opportunità che permetterebbe di risparmiare le preziose risorse idriche del territorio e la nostra esperienza potrebbe essere messa a disposizione di altre città italiane. E' da tempo che lo suggeriamo, ma forse non eravamo stati presi in considerazione perché non c'era emergenza. Adesso è il tempo di agire, noi ci siamo".

Del resto l'acquedotto industriale era nato in un contesto profondamente diverso dall'attuale, con le aziende a umido del distretto che negli anni '80 e '90 emungevano in maniera forte dalla falda, facendola abbassare. "Adesso le richieste dell'industria non sono più a quei livelli - dice Brogi -, anche se da qualche anno si è fermato il calo e stiamo ricevendo richieste di nuovi allacci, anche perché l'uso di acqua riciclata è un requisito richiesto dalle certificazioni ambientali. In ogni caso l'impianto lavora al massimo ad un terzo del suo potenziale".

Ecco, così, che l'utilizzo per tutti gli altri scopi non potabili potrebbe far tornare gli impianti a pieno regime. "Noi ci siamo - chiude brogi - ma non possiamo muoverci senza le autorizzazioni. Abbiamo la fortuna di avere già una rete di 75 km con progetti per allargarla ulteriormente. Sarebbe un delitto sprecare il vntaggio che Prato ha in questo settore".