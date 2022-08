03.08.2022 h 10:13 commenti

Siccità, da maggio a luglio è piovuto l'80% in meno rispetto ai due anni precedenti

In tre mesi l'osservatorio Valbisenzio Meteo ha conteggiato appena 36 mm di pioggia. Il direttore Alberghi: "Di solito è quanto viene in un sola perturbazione". La speranza è che la situazione si inverta a partire da metà agosto

I grandi assenti sono le precipitazioni primaverili, infatti a maggio 2021, sicuramente un mese eccezionalmente piovoso, sono caduti in tutta la provincia 159,6 mm di acqua contro i soli 20,6 mm del 2022. Per dare un paragone con un anno normale, basta rendere il maggio 2020 qundo le precipitaioni furono di 79,6 mm. Che quest'anno sia anomalo lo confermano anche i dati dello storico di luglio, periodo di scarsi temporali: nel 2020 sono caduti 35 mm di pioggia, nel 2021 la metà e nel 2022 soltanto 4,4mm. Tirando le somme, nei mesi estivi del biennio scorso sono caduti 189mm di acqua, contro i 36mm di quest'anno".

Siccità record, ma il 2022 non è stato l'anno in cui si è registrata la temperatura più alta in assoluto: “Il podio - continua Alberghi - è del primo agosto 2017 con 39.3 gradi” .

Intanto si guarda con speranza alla metà di agosto, periodo in cui generalmente iniziano i temporali: “Fare previsioni a distanza di così tanti giorni è difficile – continua alberghi- ma sicuramente quando torneranno le correnti fredde porteranno precipitazioni visto il lungo prolungarsi del caldo africano. Non credo che ci saranno bombe d'acqua, ma precipitazioni di qualche ora". Ma il fine settimana si avvicina e all'orizzonte non si vedono nuvole.

Da maggio a luglio nella provincia di Prato, sono caduti solo 36 mm di pioggia: circa l'80% in meno rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti. I dati sono stati rilevati da Valbisenzio Meteo attraverso la centralina dell'Ecoparco di Vaiano. “Ovviamente – spiega il presidente Antonio Alberghi - siamo in una situazione anomala, generalmente 36 millimetri di pioggia cadono durante una sola perturbazione normale. Invece è il risultato di tre mesi di siccità“.