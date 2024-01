26.01.2024 h 08:50 commenti

Sibe Gruppo AF che colpo: da Livorno arriva Francesco Forti

Grande colpo di mercato per la Sibe Gruppo AF Pallacanestro Prato Dragons che ha raggiunto un accordo per questa stagione e la prossima, fino al 2024-25 compreso, con un’opzione sulla successiva con il playmaker classe 1994 Francesco Forti, proveniente dalla Libertas Livorno, partecipante al campionato di B Nazionale, dove ricopriva il ruolo di capitano, giocando al PalaMacchia con i suoi nuovi compagni di squadra Salvadori e Casella. Francesco ha salutato Livorno, tra mille emozioni, domenica: un intero popolo gli ha tributato il meritato affetto dedicandogli tanti striscioni. Un arrivo che dimostra la voglia di far bene in casa Dragons, con la squadra di Marco Pinelli impegnata in serie C dove nel girone A è al secondo posto e con la qualificazione alla prossima fase ad orologio già raggiunta.

Ecco le prime parole da pratese di Francesco Forti rilasciate al sito ufficiale della società: “Arrivo a Prato in punta di piedi, con umiltà e allo stesso tempo con grande entusiasmo e voglia di aiutare tutti. Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura e al servizio dei miei nuovi compagni, molti dei quali conoscevo già e questo può essere un vantaggio entrando in corsa. Le sensazioni sono molto belle, importanti e vere. Ho trovato da subito un ambiente accogliente, organizzato che mi ha messo a proprio agio, una famiglia. I compagni mi hanno fatto sentire da subito uno di loro. Staff e società sono per organizzazione e competenze da categoria superiore, e anche questo aspetto mi ha portato a sposare il programma sportivo Dragons; una sfida nuova che mi motiva tanto, perché ho il desiderio di portare nel mio piccolo il miglior contributo nel far crescere ancora la squadra perla arrivare ad esprimere tutto il suo potenziale, per continuare quanto di buono sta facendo e raggiungere gli obiettivi di inizio stagione”.

Domenica alla palestra Toscanini i rossoblù saranno imopegnati in casa contro il Montevarchi alle ore 18.