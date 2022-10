30.09.2022 h 22:22 commenti

Si ustiona con dell'acqua bollente, trentunenne in prognosi riservata

E' successo questa sera in una casa a Schignano. Sul posto la Misericordia di Vaiano che ha accompagnato l'uomo al Santo Stefano in codice rosso

E’ in gravissime condizioni il 31enne che questa sera, 30 settembre, si è ustionato con dell’acqua bollente nella sua abitazione in via del Lauro a Schignano nel comune di Vaiano. La chiamata al 118 è partita poco prima delle 20.

Il giovane, di origine albanese, è stato portato in codice rosso dalla Misericordia di Vaiano all’ospedale Santo Stefano. A preoccupare i sanitari sono soprattutto le ustioni al volto. La prognosi è riservata. A breve il giovane sarà trasferito in un centro specializzato per grandi ustionati.

Secondo quanto appreso, il 31enne portava una pentola di acqua bollente quando sarebbe caduto rovesciando su di sé il contenuto.



