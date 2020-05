25.05.2020 h 10:22 commenti

Si tuffa in mare e non riesce a tornare a riva, salvato dai cani bagnino

Brutta avventura per un pratese a Forte dei Marmi. Provvidenziale intervento di una squadra della Sics di Firenze impegnata con due cani in una lezione di addestramento

Sono stati i cani bagnino a salvare la vita ad un pratese che, dopo essersi tuffato in mare, non riusciva a tornare a riva a causa delle correnti. E' successo ieri, domenica 24 maggio, a Forte dei Marmi. L'uomo ha seriamente rischiato di affogare a una settantina di metri di distanza dalla riva. La sua fortuna è stata la presenza di una squadra operativa della scuola italiana cani salvataggio di Firenze – Sics – impegnata in una lezione di addestramento. Il soccorso è stato immediato. I volontari della Sics insieme ai cani bagnino Lizzy e Wall sono intervenuti e hanno tratto in salvo il pratese che era ormai alle stremo delle sue forze. L'uomo è stato trascinato a riva dove è arrivato stanco e provato ma in buone condizioni di salute.



