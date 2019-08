Ha danneggiato due auto della polizia stradale, una "civetta" l'altra con i colori d'istituto, gettandosi a peso morto sul parabrezza e sul cofano. Protagonista un 29enne pakistano che è stato poi arrestato con l'accusa di danneggiamento.

E' successo verso le 20.30 di ieri sera, 30 luglio. Lo straniero era stato fermato la mattina durante il maxicontrollo di polizia effettuato nelle zone industriali di Prato e Montemurlo ( LEGGI ). Il 29enne stava trasportando della merce ma era senza patente. Così, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro sia del furgone sia della merce. In serata gli agenti erano proprio nel deposito dell'azienda, allo scalo ferroviario, per le operazioni di repertazione e conferimento della merce, quando il 29enne ha dato in escandescenza. Salito su un piano rialzato si è gettato sul mezzo "civetta" della polizia, sfondando il parabrezza e il tettuccio. Poi, dopo essere rimasto apparentemente privo di coscienza sulla vettura, si è improvvisamente rialzato per scagliarsi contro la seconda auto.Bloccato e portato in ospedale, il giovane è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. E' stato quindi messo agli arresti domiciliari nell'abitazione di un connazionale.Del tutto incomprensibili le ragioni di questo comportamento: dalla mattina il giovane era stato infatti collaborativo con gli agenti, che gli avevano anche acquistato il pranzo durante la permanenza in caserma.