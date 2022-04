Il 1° Maggio torna in piazza, dopo due anni di "chiusura" e i festeggiamenti in streaming . Il tradizionale appuntamento organizzato da Cgil, Cisl e Uil inizia alle 9 con la messa in Cattedrale, alle 10 ritrovo in piazza Mercatale, alle 10.30 partenza del corteo che, al solito, si snoderà per le vie del centro città, ore 11.30 comizio conclusivo in piazza delle Carceri di Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze Prato.

"Al lavoro per la pace", è lo slogan del 1° Maggio 2022, "E non può essere diversamente. Con la guerra in Europa – dichiara Lorenzo Pancini segretario provinciale della Cgil – è giusto che questo sia il tratto distintivo di questa Festa dei lavoratori. Un 1° Maggio per la pace e per la giustizia sociale".

Primo Maggio anche con appuntamento pomeridiano alla Gualchiera di Coiano: Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con l’associazione Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano, organizzano il concerto (ore 17.30) dell’orchestra “Edoardo Chiti”. Il “Primo Maggio alla Gualchiera” si prolungherà anche nel pre e post cena sociale, con Alfredo Gioffredi, Mauro Fondi e Gianni Rosati group.

Anche a Carmignano si prepara per i festeggiamenti con Scompiglio, il concerto alla Pista Rossa di Seano. Organizzato come da tradizione dal Comune in collaborazione con i Circoli Arci e Mcl del territorio. Una ripartenza, però, basata principalmente sul ripensare il mondo del lavoro, cambiato e plasmato dalla pandemia, e proprio per questo da rivedere grazie a confronti e riflessioni. .

A rappresentare il mondo associativo ci sarà, invece, il presidente dell’Arci Provinciale, Enrico Cavaciocchi. “Sono fiero di ripartire proprio dal Primo Maggio – precisa il sindaco Edoardo Prestanti -, è un segnale fondamentale per far capire che non abbasseremo mai la guardia e non scenderemo a compromessi sul campo dei diritti dei lavoratori, al di là di qualsiasi altra emergenza mondiale”. Ai dibattiti parteciperanno fra gli altri Fabio Ammavuta della Fiom Cgil, con il quale si parlerà di sicurezza sul lavoro, mentre per la spinosa questione del rapporto multinazionali e delocalizzazione aziendale si discuterà con testimoni diretti del caso GKN.

“La partecipazione delle giovani generazioni è da sempre la caratteristica del nostro Primo Maggio – precisa Jacopo Palloni assessore alle politiche giovanili -. Infatti anche quest’anno, proprio per attirare i ragazzi e farli partecipare ai dibattiti e negli scambi di idee, sul palcoscenico si alterneranno gruppi musicali emergenti di un certo spessore. Per questo ringrazio tutti i circoli, in particolare La Rinascita di Comeana, capofila del progetto, per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati nel ripensare questo appuntamento”. Il programma prevede a partire dalle 15 apertura dello stand gastronomico e dei laboratori per bambini, e dalle 16,15 Almorto, nuovo progetto di Alberto Morganti (Supa Plastic) che ci presenterà le sue nuovissime canzoni in acoustic set con un ospite speciale. Poi alle ore 17 il dibattito, al quale seguirà dalle 18,20 un’esperienza multisensoriale con l’audiolibro “Diario Di Fumo” di Alessandro Gambassi (Topsy the Great, Solki, Funny Noise) accompagnato da Robert Bardi (Quiet Pig, Ermes, Funny Noise) e Daniele D’Andrea (Quiet Pig, Nausea Or Questra). Quindi alle 19,15 Astrogang con i suoi robottoni che canteranno sulle rime di Paolo Pierattini (Kenny Muore Sempre, Paul Sintetico), il tempo di Lorenzo Coppini (Topsy the Great) tutto narrato e illustrato da Lorenzo Clemente (La_solita_melma). Dall’inizio allafine, poi, Outsiders Dj Set by Dis0rder (Indie-rock, alternative, electro). L'evento terminerà alle 21