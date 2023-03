28.02.2023 h 14:42 commenti

Si taglia tutte e cinque le dita della mano con un flessibile, trasferito d'urgenza a Careggi

Il ferito sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di riattaccargli le dita. Partita la segnalazione alle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Si è tagliato tutte e cinque le dita della mano destra con il flessibile mentre eseguiva dei lavoretti nella propria abitazione in via Pistoiese. Questa almeno è la spiegazione che l'uomo, un cinese di 59 anni, ha dato attraverso un mediatore culturale quando è arrivato all'ospedale Santo Stefano accompagnato da un'ambulanza del 118 poco dopo le 11 di stamani, 28 febbraio. Una volta medicato, per tentare di salvargli almeno qualche dito, l'uomo è stato trasferito d'urgenza al policlinico fiorentino di Careggi dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico per riattaccare le falangi che l'uomo ha portato con sé. La gravità delle ferite riportate e le modalità di questo incidente domestico, hanno destato più di un dubbio nei sanitari che hanno quindi segnalato l'episodio alle forze dell'ordine. I dovuti accertamenti saranno eseguiti nelle prossime ore dai carabinieri.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus