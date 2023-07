26.07.2023 h 16:15 commenti

Si amputa due dita con una taglierina, operaio portato a Careggi in codice rosso

E' successo attorno alle 11 in una ditta tessile in via del Ferro. Sul posto un'infermieristica da Campi Bisenzio e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl

Grave incidente sul lavoro questa mattina, 26 luglio, in una ditta tessile in via del Ferro. Attorno alle 11 un operaio di 49 anni si è ferito a una mano mentre stava effettuando una lavorazione con una taglierina. Secondo quanto appreso, si sarebbe amputato due dita della mano destra. Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Campi Bisenzio che ha accompagnato l'uomo in codice rosso al Cto di Careggi.

I sanitari tenteranno di riattaccare le due falangi. Sul posto è intervenuto anche il personale del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.



