Si strappa il braccialetto elettronico e lo brucia nel camino: portato alla Dogaia

Il giudice ha disposto l'aggravamento della misura cautelare per un 48enne che era stato messo ai domiciliari nella sua casa di Carmignano accusato di stalking

Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di “stalking” ha pensato bene di danneggiare il braccialetto elettronico di controllo, staccandolo da dosso per poi bruciarlo nel camino. Il 48enne di Carmignano è stato così arrestato dai carabinieri, dopo che il giudice, informato del suo comportamento, ne aveva aggravato la precedente misura, disponendo per lui la detenzione in carcere.

L’uomo, così, è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai militari della stazione di Carmignano e portato alla Dogaia. Adesso, non solo ha una misura detentiva più afflittiva, ma i suoi guai giudiziari si sono appesantiti anche con la contestazione del reato di danneggiamento aggravato.