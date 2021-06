13.06.2021 h 21:19 commenti

L'estate del Consorzio Santa Trinita si sposta alla Campolmi

Il primo appuntamento della rassegna sarà “In Campolmi: il Giardino dei Cimatori”, 22 giugno l'ultimo il 5 agosto. Lo spazio davanti al Museo del Tessuto sarà trasformato in un piccolo giardino

Nuovo cambio di location per gli appuntamenti estivi organizzati dal Consorzio Santa Trinita, dopo il chiostro di San Domenico, quest'anno tutti gli eventi si terranno nel spazio davanti al Museo del Tessuto che, per l'occasione, sarà trasformato in un piccolo giardino, nell'ambito del progetto Urban Jungle.

Il primo appuntamento della rassegna “In Campolmi: il Giardino dei Cimatori”, martedì 22 giugno l'ultimo il 5 agosto con un programma ancora in itinere, ma che ripropone la consueta formula dell’aperitivo diffuso, con spettacoli dal vivo e con conferenze curate dal Prato Social Club. Tutte le sere di apertura ci sarà infatti la possibilità dell’Aperitivo diffuso, con circa trenta attività di ristorazione coinvolte, che offriranno la possibilità della tradizionale box, da ritirare dai ristoratori.

“Con quest’iniziativa il Consorzio Santa Trinita - ha spiegato il presidente Renato Nuti - vuole contribuire ad un progetto con una piazza racchiusa fra le antiche mura e due eccellenze di Prato, un luogo di incontro e non solo di passaggio, senza rinunciare alla territorialità con il coinvolgimento delle attività del Quartiere”.

Ogni mercoledì musica dal vivo sul palco di Campolmi 2021, per sette serate di live music, sette band completamente diverse, 7 generi musicali. Dal jazz al soul, dal blues ai classici italiani rivisitati in chiave rock, dal pop alla Beatles Cover Band fino alla dance anni 70/80. (programma sul sito del Consorzio) L’offerta culturale sarà ulteriormente valorizzata con una mostra di arte della “ Campolmina”, con gli artisti Ignazio Fresu, Giusppe Guanci e Gustavo Maestre. Per l’occasione verrà inoltre riattivato il servizio di caffetteria del Polo Campolmi, che il Museo ha affidato temporaneamente al ristorante Ragiona, a settembre verrà pubblicato il bando per il nuovo affido.

Inoltre ogni martedì e giovedì, dal 22 giugno al 5 agosto, è prevista un'apertura straordinaria del museo e della Mostra “Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba”, con orario 19-22. e una serie di altre iniziative pubblicate sul sito del Museo.

“Si tratta di una gran bella iniziativa che animerà in modo molto originale l’estate pratese e il polo Campolmi, grazie alla forte sinergia messa in atto da Consorzio Santa Trinita, Comune e Museo del Tessuto – ha commentato il presidente della Fondazione Museo del Tessuto Francesco Marini – Un bell’esempio di collaborazione tra pubblico e privato, portata avanti con entusiasmo per rilanciare la cultura e l’intrattenimento in uno dei luoghi più belli della città.”

Oltre all'allestimento temporaneo è prevista anche la piantumazione di tre querce all'interno del piazzale.

“Anche questa iniziativa entra ora ufficialmente nelle attività di Prato Urban Jungle – ha spiegato l'assessore all’Urbanistica Valerio Barberis – Ciò che è interessante è la collaborazione che si instaura sia con le istituzioni culturali che con le associazioni che in questi anni hanno sempre lavorato per creare eventi e manifestazioni in città. Le attività di tutte queste realtà si declinano sempre più in una logica di verde, sostenibilità e forestazione. L’Amministrazione comunale ha la responsabilità di indicare la strada, sperando che tutti pian piano agiscano verso la stessa direzione, nell’ottica del motto ‘Un albero una pillola”.



