12.07.2021 h 10:16

Si spoglia e si tuffa nella fontana della rotonda di viale Galilei, arriva la Municipale

Sotto gli occhi dei passanti e degli automobilisti un uomo si è tolto scarpe, pantaloni e maglietta e si è tuffato alla ricerca di refrigerio

Ha cercato refrigerio spogliandosi e entrando nella fontana collocata sulla rotonda tra viale Galilei e il ponte Datini. Protagonista un uomo. E' successo intorno alle 9.45 di oggi, lunedì 12 luglio. Alla scena hanno assistito automobilisti e passanti: un 'folto' pubblico come ogni lunedì quando la vicinissima piazza del Mercato Nuovo si riempie per il mercato settimanale e il traffico si intensifica. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha invitato l'uomo ad uscire dall'acqua e a rivestirsi, consiglio non subito seguito però. Lo 'spogliarellista' è stato identificato.



Edizioni locali collegate: Prato

