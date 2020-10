01.10.2020 h 18:17 commenti

Si spoglia davanti a tutti per evitare il controllo della polizia, trentottenne finisce nei guai

L'uomo ha fatto di tutto per fermare il lavoro degli agenti ma non c'è riuscito. E' accusato di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale

Si è spogliato davanti a tutti per evitare di essere identificato dalla polizia che lo aveva fermato per un controllo. E' successo intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 30 settembre, in via Magnolfi. L'uomo, un pakistano di 38 anni, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il suo permesso di soggiorno era scaduto e che il suo nome risultava inserito nella banca dati delle forze dell'ordine per reati relativi all'immigrazione. Il fatto che il pakistano si sia tolto i vestiti non ha fermato l'azione dei poliziotti.

Edizioni locali collegate: Prato

