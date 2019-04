02.04.2019 h 14:48 commenti

Si spacciano per incaricati Avis e tentano la truffa: "Denunceremo chi usa il nostro nome per commettere reati"

L'allarme lanciato dall'associazione dopo alcune segnalazioni arrivate da Montemurlo: "Non stiamo effettuando nessuna raccolta di soldi, chi si spaccia per nostro addetto è un truffatore"

Attenzione alle truffe che alcuni malintenzionati stanno tentatando a Montemurlo spacciandosi per incaricati dell'Avis provinciale. E' la stessa associaizone a dare l'allarme: "Comunichiamo a tutta la cittadinanza - si legge in una nota - che non stiamo effettuando alcuna raccolta fondi per i donatori di sangue. Alcune famiglie di Montemurlo stanno ricevendo telefonate da finti volontari che chiedono soldi senza averne alcun titolo".

L’Avis Provinciale e le Avis comunali della provincia di Prato prendono le distanze da chi cerca di estorcere soldi alle persone utilizzando il buon nome dell’associazione: “Diffidiamo chiunque a presentarsi a nome dell’Avis, senza titolo - proseguono -, e presenteremo denuncia alle forze dell’ordine contro quelle persone che sfruttano il buon nome e l’attività di una delle più grandi associazioni di volontariato d’Italia per raccogliere denaro in modo illecito”.