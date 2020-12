01.12.2020 h 14:40 commenti

Si spacciano per call center di energia usando un numero interno del Comune

L'episodio è stato denunciato alla polizia postale. La chiamata arriva da un mittente che fa apparire sul display l'utenza di uno degli uffici comunali

Da ieri un call center sconosciuto ed esterno ma che utilizza un numero telefonico del Comune, si spaccia per operatore di energia elettrica contattando tanti cittadini per proporre contratti di utenza. Oltre ad informare i cittadini della truffa, il Comune invita tutti coloro che hanno ricevuto una chiamata dal numero 0574 183XXXX a non richiamarlo per lasciare libere all'uso lavorativo le linee dell'Ufficio e a non contattare il centralino del Comune.

L'episodio, che ieri ha fatto registrare un grande flusso di chiamate dirette all'Ufficio comunale, è già stato denunciato alla polizia postale che ha fatto partire le indagini per fermare la truffa e individuare il colpevole. Per contattare il Comune per esigenze proprie, servizi o motivi professionali continua ad essere attivo il centralino 0574 18361.