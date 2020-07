Torna di nuovo alto l'allarme per le truffe. Dopo l'episodio che ha visto vittime due anziani di San Paolo, derubati di soldi e gioielli da due malviventi ( LEGGI ), un altro tentativo è stato fatto a Montemurlo, come segnala Publiacqua. In particolare una cittadina residente in via del Parco ha denunciato come una persona, fingendosi incaricata da Publiacqua, ha chiesto di entrare nell’abitazione per un presunto guasto sulla rete idrica che avrebbe creato un altrettanto presunto inquinamento dell'acqua erogata. Per fortuna la donna non è caduta nel tranello.