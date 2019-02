14.02.2019 h 15:27 commenti

Si spaccia per le colleghe nelle chat di incontri, condannato impiegato

Un anno e sei mesi al quarantaquattrenne finito nei guai per stalking e sostituzione di persona: a nome di due colleghe aveva aperto profili su siti internet per uomini dando appuntamenti, inviando messaggi a sfondo sessuale e fornendo indirizzi e numeri di telefono

Condannato a un anno e sei mesi di reclusione il quarantaquattrenne dipendente di un ufficio commerciale di Prato che spacciava come quelli delle colleghe di lavoro i profili aperti su siti internet per uomini. Accusato di stalking e sostituzione di persona, difeso dagli avvocati Mariapaola Colzi e Stefano Belli, l'impiegato, residente ad Agliana, è comparso oggi, giovedì 14 febbraio, davanti al giudice per le udienze preliminari Francesco Pallini che lo ha giudicato con il rito abbreviato.

A mettere in moto l'inchiesta del sostituto Laura Canovai fu, sul finire del 2017, la denuncia presentata da una collega del quarantaquattrenne che, con grande preoccupazione, raccontò di trovare all'uscita dall'ufficio uomini a lei sconosciuti che la pedinavano e che tentavano chiaramente di approcciarla: insistenze che la donna non riusciva a spiegarsi. La risposta arrivò dalle indagini del nucleo di polizia giudiziaria della guardia di finanza: l'interesse da parte di quegli sconosciuti derivava dal fatto che il collega aveva aperto profili falsi intestati a lei utilizzando anche foto rubate da Facebook e fornendo indirizzo del posto di lavoro, di casa e il numero di telefono. Più di cento le sessioni in chat contate dalla guardia di finanza in seguito all'analisi del computer dell'imputato: conversazioni nelle quali l'impiegato, fingendo di essere la donna del profilo, si proponeva per incontri e addirittura fissava appuntamenti all'uscita dall'ufficio o in luoghi effettivamente frequentati dalla collega.

Nel gioco perverso è finita anche un'altra donna, un'altra vicina di scrivania del quarantaquattrenne: anche in questo caso un centinaio di conversazioni in chat di incontri con tanto di informazioni reali sulla vita privata dell'ignara collega e con lo scambio di foto e di messaggi a sfondo sessuale. Ma mentre quest'ultima, tolto qualche apprezzamento pesante ricevuto da sconosciuti, non si era mai realmente accorta di essere improvvisamente al centro di attenzioni e tentativi di avvicinamento, l'altra donna aveva cominciato a soffrire di uno stato di ansia e paura che l'aveva costretta a cambiare abitudini e a non rimanere più da sola nemmeno a casa.

L'imputato, che si è sempre giustificato dicendo di nutrire una vera e propria ossessione per le situazioni piccanti e che per questo ancora oggi segue un percorso psicologico, ha nel frattempo risarcito le sue vittime.



