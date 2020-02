19.02.2020 h 13:26 commenti

Si spaccia per cittadino italiano ma viene sbugiardato dalla banca dati, denunciato

L'uomo è stato fermato per un controllo in via Pistoiese. Oltre alla denuncia anche la segnalazione alla prefettura per il possesso di un grammo e mezzo di hashish

Alla polizia che lo ha fermato per un controllo ha detto di essere un cittadino italiano e, per avvalorare la sua dichiarazione, ha mostrato la denuncia di smarrimento della carta di identità. Gli agenti, attraverso la banca dati interforze, sono risaliti alla vera identità e così per l'uomo, un marocchino di 33 anni sprovvisto del permesso di soggiorno, è scattata una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Non solo: il nordafricano è stato trovato in possesso di circa un grammo e mezzo di hashish e per questo è stato segnalato alla prefettura. Il trentatreenne è stato fermato in via Pistoiese nella serata di ieri, martedì 18 febbraio.



Edizioni locali collegate: Prato

