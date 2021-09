23.09.2021 h 10:34 commenti

Si sostituisce al corriere e cerca di rubare un lotto di borse griffate in una pelletteria

La truffa è stata sventata dai carabinieri che sono intervenuti e hanno bloccato un 44enne. Nella sua casa trovate le divise di sei importanti aziende di spedizioni italiane e internazionali

Si è spacciato per il corriere di una ditta di spedizioni e, in questo modo, stava cercando di appropriarsi di un considerevole lotto di borse marcate di una prestigiosissima griffe italiana; oggetti destinati ad importanti negozi.

Ma i suoi piani sono stati sventati dai carabinieri della Stazione di Iolo che hanno identificato e denunciato per tentata truffa un napoletano di 44 anni che, nel pomeriggio di martedì 21 settembre, è stato sorpreso all’interno di una pelletteria di via Etna mentre tentava di truffare il proprietario.

L’uomo, che evidentemente aveva avuto conoscenza di una spedizione commissionata dal titolare ad una nota azienda di spedizioni, si era presentato per ritirare la merce sostituendosi al corriere incaricato.

Gli investigatori spiegano che si tratta di un modus operandi non raro, soprattutto in contesti con elevato indici di produttività nel settore manifatturiero e dell’alta moda.

Per questo motivo è da tempo altissima l’attenzione sul fenomeno da parte dei carabinieri di Prato che costantemente prendono contatti con i produttori pratesi per metterli in guardia su tale tematica ed è stata proprio la costanza di quest’attività informativa che ha permesso di anticipare e neutralizzare le mosse del truffatore.

Peraltro la perquisizione cui è stato sottoposto, ha consentito di scoprire che nella sua disponibilità aveva ben 6 magliette con loghi, scritte e colori corrispondenti ad altrettante importanti aziende di spedizioni italiane e internazionali che evidentemente utilizzava per sostituirsi in maniera sistematica ai corrieri delle diverse aziende.