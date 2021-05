15.05.2021 h 16:22 commenti

Si sente male mentre percorre un sentiero nel bosco: trasportata a piedi fino all'ambulanza

Si sono mobilitati vigili del fuoco e Soccorso alpino per recuperare una 54enne che si trovava nella zona di Cavarzano. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma per fortuna non ce ne è stato bisogno

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Montemurlo con i colleghi del Nucleo Saf e il personale del Soccorso Alpino per soccorrere una donna di 54 anni che, verso le 14.30 di oggi 15 maggio, è stata colta da malore mentre si trovava lungo il sentiero 62A, vicino a Cavarzano. I soccorsi sono stati allertati dalle altre persone che erano in compagnia della donna. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vernio e d era stato allertato in un primo momento anche l'elicottero Pegaso che poi è stato fatto rientrare visto che le condizioni della donna non destavano preoccupazione.

La 54enne è stata trasportata a spalla, con l'apposita barella, lungo il sentiero, per circa 500 metri, fino all'ambulanza che l'ha poi trasferita al Santo Stefano per le cure del caso.

