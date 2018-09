03.09.2018 h 12:38 commenti

Si sente male mentre è dentro la banca e muore senza riprendere conoscenza

La tragedia questa mattina in un istituto di credito di via Pistoiese. La vittima è una pensionata. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118

Ha accusato un malore mentre era all'interno di un istituto bancario di via Pistoiese e, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, non ce l'ha fatta. La vittima è una donna di 80 anni, morta questa mattina 3 settembre intorno alle 8.30. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una Volante. Secondo quanto ricostruito, la pensionata si è accasciata a terra, vittima probabilmente di un infarto. Il personale della banca ha subito chiamato il 118, cercando di prestare i primi soccorsi alla donna. Purtroppo, però, il malore si è rivelato fulminante e l'anziana non ha ripreso conoscenza.

Edizioni locali collegate: Prato

