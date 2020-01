04.01.2020 h 12:40 commenti

Si sente male mentre è a caccia, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale

Gli amici sono riusciti a dare l'allarme, poi hanno portato il 63enne fino al punto dove poteva arrivare l'ambulanza

Si è sentito male mentre era a caccia nella zona di Cantagallo ma per fortuna l'allarme tempestivo dato dai suoi amici ha evitato guai peggiori. E' successo poco prima delle 11 di stamani, 4 gennaio. Un cacciatore 63enne ha iniziato ad avvertire forti dolori al petto, sintomo probabile di un problema cardiaco. Il 118 ha inviato in via di Gricigliana un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo. Siccome il cacciatore si trovava all'interno del bosco, gli amici lo hanno portato fino al punto dove poteva arrivare il mezzo di soccorso e qui è stato preso in carico da medico e volontari. Poi, una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Santo Stefano.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus