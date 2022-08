26.08.2022 h 18:12 commenti

Si sente male ma quando vede i soccorritori al suo letto scappa via in mutande

Il curioso episodio è avvenuto oggi nella zona della Pietà. Protagonista un giovane poco più che ventenne. A chiamare il 118 sono stati i familiari. Sul posto anche i carabinieri

Quando ha visto i volontari dell'ambulanza inviata dal 118 intervenuti per soccorrerlo, ha fatto un salto dal letto e si è precipitato fuori da casa, in strada, riuscendo a dileguarsi. In mutande. Protagonista del curioso episodio un giovane poco più che ventenne. E' successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto, nella zona della Pietà. Il ragazzo, secondo la richiesta di aiuto arrivata dai familiari, si sarebbe sentito male in seguito, forse, all'assunzione di sostanza stupefacente. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha fatto subito intervenire un'ambulanza. I sanitari, però, non hanno potuto far nulla perché il giovane ha avuto una reazione inaspettata che ha colto tutti di sorpresa. Sul posto anche i carabinieri.



Edizioni locali collegate: Prato

