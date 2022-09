19.09.2022 h 18:01 commenti

Si sente male e perde il controllo dell'auto, muore anziano a Migliana

La vittima aveva 83 anni ed è stato colto dal malore mentre stava guidando la sua vettura. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare

Un uomo di 83 anni ha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi 19 settembre, a causa di un malore che lo ha colpito mentre in auto stava immettendosi da una strada privata su via Canvella tra Lucciana e Migliana. L'auto, ormai priva di controllo, è poi uscita di strada, finendo in una scarpata che costeggia la carreggiata e facendo un volo di circa 8 metri.Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati dal 118, che ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vaiano. Per l'anziano non c'era più niente da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare prima la salma e poi il mezzo dal dirupo, mentre carabinieri e polizia municipale si sono occupati di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.