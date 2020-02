01.02.2020 h 11:25 commenti

Si sente male e muore nel ristorante: scatta il protocollo di sicurezza per il coronavirus ma l'allarme rientra

La vittima è l'avventore di un ristorante in via Becherini a San Paolo. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia che ha chiuso l'accesso al locale. la causa del decesso dovuta ad un arresto cardiaco

E' scattato il protocollo di sicurezza per il coronavirus stamani, 1 febbraio, a Prato in seguito al decesso di un cittadino cinese di 43 anni, avvenuto all'interno del ristorante cinese Heping di via Becherini, tra il quartiere di San Paolo e il Macrolotto Zero. L'uomo si è sentito male e si è accasciato a terra privo di vita poco prima delle 11 di stamani. Per fortuna l'allarme è durato nemmeno un'ora, quando è stato acecrtato che la vittima non era stato di recente in Cina e che la morte era dovuta ad un arresto cardiaco.

Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze della Misericordia e della Croce d'Oro ed è intervenuta anche la polizia con la Volante. Medici, volontari e poliziotti hanno indossato le speciali protezioni contro il contagio, in attesa di fare chiarezza sulle cause della morte. Intanto il ristorante era stato chiuso e tenute all'interno le tre persone che si trovavano nel locale al momento del decsso del 43enne.

Come detto, l'allarme è poi rientrato dopo circa un'ora e tutti gli operatori si sono tolte le protezioni. La morte, secondo il medico, è dovuta ad arresto cardiaco e non ci sarebbero sintomi da far pensare ad un infezione da coronavirus. E' poi arrivata sul posto una parente della vittima che ha dichiarato che il congiunto era a Prato da una ventina di giorni, proveniente dalla Francia e che da tempo non si recava in Cina. Nel ristorante l'uomo si sarebbe recato in cerca di un lavoro ma, appena entrato, è stato visto accasciarsi a terra senza più riprendere conoscenza.

In questi giorni ci sono stati altri episodi, a Prato, dove sono state prese le precauzioni del caso, in attesa di verificare l'assenza di ogni possibile rischio legato all'amergenza coronavirus, per la quale è stato proclamato dal governo lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi.