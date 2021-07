01.07.2021 h 14:58 commenti

Si sente male e muore mentre effettua la tac, disposta l'autopsia

La tragedia è successa nel pomeriggio di ieri negli studi dell'Alliance Medical-istituto pratese radiodiagnostica di viale Marconi. La vittima aveva 73 anni e due giorni fa aveva ricevuto la seconda dose di Astrazeneca

Tragedia ieri pomeriggio, 30 giugno, all'interno dell'Alliance Medical-istituto pratese radiodiagnostica di viale Marconi a Prato. Un uomo di 73 anni, Giacinto Oliva, residente in città, è morto in seguito a un malore mentre stava effettuando una tac con liquido di contrasto. E' successo attorno alle 17.30. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata ma i tentativi dei sanitari purtroppo sono stati inutili.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno subito informato il magistrato di turno Laura Canovai. La Procura di Prato ha, quindi, disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano. Un accertamento utile per capire cosa abbia provocato il malore e se ci sia una relazione con il liquido di contrasto che gli era stato iniettato. E' poi emerso che due giorni prima di questo esame, il 73enne aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Astrazeneca. Un altro aspetto di cui il medico legale dovrà tenere conto anche se, al momento, la relazione tra le due cose non sarebbe diretta. Il macchinario è stato sequestrato. Al momento non ci sono indagati.

Il responsabile della comunicazione dell'azienda, Luca Pellegrini, ha preferito non entrare nel dettaglio della vicenda: “Siamo addolorati per il tragico evento, stiamo aspettando che vengano eseguiti tutti gli accertamenti”.