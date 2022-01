17.01.2022 h 13:13 commenti

Si sente male e muore mentre è nel centro massaggi, la vittima aveva 49 anni

La procura ha aperto un'inchiesta e affidato l'incarico per l'autopsia anche se al momento il decesso sembra dovuto a cause naturali. La tragedia in via Giuseppe Meoni. I carabinieri hanno sequestrato i locali

E' morto mentre si trovava in un centro massaggi di via Giuseppe Meoni a Prato e ora la procura vuol far luce sul decesso anche se al momento l'ipotesi prevalente è quella del malore per cause naturali. Il sostituto Valentina Cosci ha comunque aperto un fascicolo d'inchiesta e ha affidato l'incarico per l'esame autoptico al medico legale. La vittima è un fotografo 49enne residente a Impruneta e i fatti risalgono al primo pomeriggio di venerdì scorso 14 gennaio. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che intanto hanno sequestrato il centro massaggi Perla, dove è accaduta la tragedia.



Secondo quanto ricostruito, l'uomo era nel locale, gestito da un cittadino cinese, per una seduta di massaggi. A un certo punto avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La dipendente del centro, che era presente in quel momento, ha subito dato l'allarme ma purtroppo è stato inutile l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno poi avvertito i carabinieri. La vittima, secondo quanto appreso dagli stessi familiari, soffriva di una malattia cardiaca e proprio il giorno stesso della tragedia si sarebbe sottoposto ad una visita.

Una volta accertata la natura del malore, l'inchiesta dei carabinieri dovrà accertare se all'interno del centro venissero offerte prestazioni di altro tipo. I primi riscontri non hanno fatto emergere irregolarità sia per quanto riguarda le licenze sia sulla posizione lavorativa della dipendente che era presenta quando il 49enne si è sentito male.