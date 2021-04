02.04.2021 h 16:38 commenti

Si sente male e muore mentre è in banca, tragedia in via Roma

La vittima è un uomo di 79 anni che si trovava nella filiale del Monte dei Paschi di Siena. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza ma per l'anziano non c'è stato niente da fare

Un uomo di 79 anni si è sentito male ed è morto mentre si trovava all'interno della filiale Mps di via Roma. La tragedia è successa stamani, 2 aprile, alle 12.15 e purtroppo per l'anziano non c'è stato niente da fare, nonostante l'allarme dato al 118 che ha subito inviato un'ambulanza. I soccorritori hanno cercato di rianimare l'uomo ma si sono dovuti arrendere. La vittima si sarebbe sentita male poco dopo essere entrata in banca dove doveva svolgere un'operazione.

