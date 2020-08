22.08.2020 h 11:59 commenti

Si sente male e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie, gravissimo il parroco di San Domenico

E' successo intorno alle 10 di oggi. Don Luigi Provenzi, dopo aver pulito e sistemato piante, siepi e giardino ha appiccato il fuoco per disfarsi degli sfalci. Immediato l'allarme al 118. Sul posto Pubblica Assistenza e Croce d'Oro. Nel pomeriggio il trasferimento al Centro ustionati di Pisa

Grave il parroco della chiesa di San Domenico, don Luigi Provenzi, ricoverato all'ospedale di Prato con ustioni su varie parti del corpo dopo essere caduto sul fuoco appiccato per bruciare le sterpaglie. E' successo intorno alle 10 di oggi, sabato 22 agosto. Immediata la richiesta di soccorso al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza e una della Croce d'Oro. Il sacerdote, 79 anni, è stato subito trasportato al Santo Stefano e nel pomeriggio è stato fatto intervenire l'elisoccorso per il trasferimento al Centro ustionati di Pisa. Il sacerdote ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado sull'ottanta per cento del corpo e le condizioni sono considerate disperate dai medici.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il parroco ha acceso il fuoco su un terreno sul retro della chiesa per bruciare le sterpaglie dopo la ripulitura del giardino del chiostro e del terreno stesso. Si trovava molto vicino al fuoco quando, a causa forse di un malore, ha perso l'equilibrio ed è caduto sui tizzoni ancora ardenti; invano avrebbe tentato di rialzarsi. Alla scena hanno assistito un paio di persone che stavano aiutando il parroco e che immediatamente hanno allertato i soccorsi. Quando medico e volontari della Pubblica assistenza e della Croce d'Oro sono arrivati, hanno subito constatato le condizioni gravissime del parroco. Subito la corsa in ospedale, in codice rosso. Dopo qualche ora il trasferimento a Pisa.