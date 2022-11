18.11.2022 h 16:28 commenti

Si sente male davanti al giudice il rapinatore bloccato sulla ciclabile, processo rinviato

Stamani si è ripetuta la stessa scena di sabato scorso quando l'uomo era finito in tribunale dopo l'arresto per violenza sessuale ai danni di una poliziotta e aveva accusato un malore

E' tornato stamani, venerdì 18 novembre, davanti al giudice il pakistano 36enne arrestato nel pomeriggio di mercoledì dopo un tentativo di rapina ai danni di un imprenditore che correva sulla pista ciclabile . Ma il processo è stato rinviato al 22 novembre visto che l'uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dal 118 in codice verde e portato in ospedale, dove è tuttora piantonato dalla polizia. Una scena simile a quella di sabato scorso quando lo stesso 36enne era stato portato in tribunale dopo l'arresto per violenza sessuale ai danni di una poliziotta , palpeggiata mentre era intervenuta per bloccarlo dopo un furto su un'auto in sosta. In quella occasione, però, il giudice aveva deciso di adottare la misura cautelare dell'obbligo di firma, scarcerando il pakistano che era subito tornato a delinquere. Adesso, invece, la custodia cautelare in carcere è stata prorogata almeno fino alla celebrazione dell'udienza del 22 novembre. Una volta dimesso dall'ospedale, quindi, lo straniero sarà riportato alla Dogaia.