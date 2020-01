11.01.2020 h 18:32 commenti

Si sente male a scuola e viene portato al pronto soccorso: intossicazione da alcol

E' successo nel pomeriggio. Lo studente è un quattordicenne che ha accusato un malore ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce d'Oro che lo ha trasferito al Santo Stefano in codice giallo

Uno studente di 14 anni che frequenta il Cicognini è finito all'ospedale nel pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio, per una intossicazione. Il ragazzino è stato soccorso intorno alle 15.10 da un'ambulanza della Croce d'Oro inviata in piazza del Collegio dal 118. Trasportato al Santo Stefano in codice giallo, il quattordicenne è stato sottoposto ad una serie di accertamenti connessi ai sintomi evidenziati e riconducibili ad una “intossicazione etilica” come poi confermato dai medici del pronto soccorso. La preside della scuola, contattata al telefono da Notizie di Prato, ha parlato di 'uno studente che si è sentito male” e che “è stato portato all'ospedale” senza aggiungere particolari sull'episodio la cui natura ha trovato conferma nell'ambiente sanitario.



