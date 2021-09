24.09.2021 h 17:31 commenti

Si scontra con un furgone mentre torna da scuola, grave un 17enne

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio tra Castiglione dei Pepoli e Montepiano. Il ragazzo portato in codice rosso al Santo Stefano da un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio

Un ragazzo di 17 anni di Cavarzano è rimasto ferito in maniera seria in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di oggi, 24 settembre, all'altezza di Ponte alla Rasora, tra Castiglion dei Pepoli e Montepiano, proprio al confine tra Toscana ed Emilia.

Il 17enne era in sella alla sua moto e stava tornando a casa da scuola quando si è scontrato con un furgone. Immediati i soccorsi da parte del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio con il medico e attivato l'elisoccorso Pegaso, nel caso fosse necessario un immediato trasferimento del ragazzo in ospedale. Per fortuna il 17enne, nonostante le ferite, non ha mai perso conoscenza e il medico ha deciso di non fare intervenire Pegaso e di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano.

Intanto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi per consentire i soccorsi. La viabilità è stata poi riaperta a senso unico e ripristinata nella sua normalità dopo circa due ore.