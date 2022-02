11.02.2022 h 11:40 commenti

Si schianta contro tre auto in sosta e scappa: il pirata della strada non aveva la patente

L'incidente è successo la notte di domenica in via delle Badie. La polizia municipale, grazie alle telecamere, ha ritrovato l'auto incidentata ed è risalita alla proprietaria e al conducente, che è stato multato con una sanzione di 6mila euro

E' stato uno spiacevole risveglio, quello di domenica scorsa 6 febbraio, per alcuni residenti di via delle Badie che hanno ritrovato tre delle loro auto, lasciate in sosta regolare, incidentate. A urtarle violentemente nella notte era stato un veicolo pirata poi datosi alla fuga. Ma in pochi giorni la polizia municipale è riuscita a identificare il mezzo e a risalire al conducente, che quella notte lo stava guidando nonostante fosse sprovvisto della patente. L'uomo, un cittadino marocchino residente a Montopoli Valdarno, è stato rintracciato e ha ammesso le sue colpe, venendo sanzionato per quasi 6 mila euro. I veicoli danneggiati saranno invece risarciti dalla proprietaria dell'auto che ha provocato l'incidente.