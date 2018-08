24.08.2018 h 09:11 commenti

Si schianta contro la segnaletica del sottopasso Nenni, diciannovenne finisce all'ospedale

E' successo la scorsa notte all'ingresso del sottopasso lungo la Declassata, in direzione Pistoia. I rilievi dell'incidente affidati alla Municipale. Il conducente sottoposto all'alcoltest

Con la sua auto si è schiantato contro la segnaletica luminosa posta all'ingresso del sottopasso Nenni, lungo la Declassata. Un giovane di 19 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte di venerdì 24 agosto. Sul posto la polizia municipale oltre all'ambulanza inviata dal 118. Non sono chiari i motivi che hanno causato l'incidente. Il diciannovenne, che è stato sottoposto all'alcoltest, ha fatto tutto da solo: ha sbandato mentre procedeva in direzione di Pistoia ed è finito contro la segnaletica installata per segnalare la percorribilità del sottopasso in caso di pioggia.



