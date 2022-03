31.03.2022 h 14:15 commenti

Si schianta contro due auto in sosta e scappa: rintracciato in 24 ore dalla Municipale

L'incidente è avvenuto in via Battisti nella tarda serata di lunedì. Il fuggitivo ha dovuto ammettere le sue responsabilità. I proprietari delle vetture danneggiate potranno così essere risarciti dall'assicurazione dell'uomo

Ha perso il controllo della sua auto e ne ha urtate due in sosta, provocando ingenti danni. A quel punto, invece di fermarsi, si è dileguato rapidamente cercando di guadagnarsi la fuga. Ma, nel giro di 24 ore, il pirata della strada è stato identificato e denunciato dalla polizia municipale. Si tratta di un 35enne che intorno alle 23 di lunedì 29 marzo, mentre era in via Cesare Battisti, poco prima dell'incrocio con via Francesco Franceschini e via Bologna, si è schiantato violentemente contro due vetture in sosta regolare.

Alla scena ha assistito da lontano un passante che ha immediatamente allertato la polizia municipale, arrivata poco dopo sul luogo dell'incidente con una pattuglia del Reparto Sinistri Stradali. L'uomo che aveva avvertito la Municipale è stato in grado di fornire soltanto il modello dell'auto e il colore, ma non il numero di targa per via della distanza a cui si trovava.

Gli agenti, trovando conferma del modello dell'auto del fuggitivo dal ritrovamento di alcuni frammenti di carrozzeria, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Investigativo di piazza Macelli, hanno iniziato una capillare ricerca delle immagini registrate dalle telecamere nel percorso di fuga. Sono arrivati così ad individuare l'auto che aveva provocato l'incidente.

La mattina successiva gli agenti si sono quindi presentati all'indirizzo del conducente e lì hanno trovato l'auto incidentata. Il proprietario non ha potuto far altro che confessare la sua responsabilità nello scontro avvenuto la sera prima. E' stato quindi multato con diverse sanzioni amministrative e gli sono stati anche decurtati punti dalla patente. E, soprattutto, grazie al lavoro svolto dagli agenti di piazza Macelli i proprietari delle auto danneggiate potranno essere risarciti dall'assicurazione dell'auto del trentaciquenne.