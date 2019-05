17.05.2019 h 08:40 commenti

Si schianta con l'auto contro un muro e si ribalta: ferito giovane di 25 anni

La carambola sulla sr325 all'altezza di Terrigoli. Danneggiato anche un tubo del gas. Il conducente soccorso in codice giallo dl 118

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro di una casa, danneggiando anche il tubo del gas, per poi ribaltarsi su un fianco. E' successo poco dopo le 6 di stamani, 17 maggio, sulla sr325 all'altezza di Terrigoli, nel comune di Vernio. Al volante un giovane di 25 anni, che è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale di Prato. Nella carambola ha riportato varie contusioni ma fortunatamente nessuna ferita grave.

Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco, sia per mettere in sicurezza il tubo del gas danneggiato sia per rimuovere l'auto incidentata, che ostruiva quasi completamente la carreggiata in direzione sud.