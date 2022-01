14.01.2022 h 10:16 commenti

Si scambiano il posto mentre guidano un Tir, scoperti e fermati dalla Stradale di Prato

I due sono stati fermati lungo la FiPiLi all'altezza di Empoli. Chi guidava non aveva titolo per farlo e alla vista della pattuglia ha cercato di passare al lato passeggero

Si sono scambiati di posto per alternarsi alla guida mentre il mezzo pesante era in movimento provocandone un andamento a zig zag. Scena che dovremmo vedere solo nei film d'azione e che invece è avvenuta lungo la FiPiLi alle 20 di ieri, 13 gennaio, davanti a una pattuglia della polizia stradale di Prato impegnata nel controllo della rete stradale regionale.

Nei pressi dell'uscita di Empoli Ovest, i poliziotti hanno imposto l'alt al mezzo pesante che sbandava vistosamente e hanno acceso il lampeggiante per illuminare la cabina del camion. Ecco che quindi hanno assistito al cambio di posto tra l'autista e il passeggero che gli sedeva accanto con il cruise control inserito che permetteva al mezzo di proseguire la sua corsa a 80 chilometri all'ora. Nell'andamento a zig zag conseguente a questa pericolosissima manovra, è stato urtato anche il guardrail e solo per miracolo non sono state investite le altre auto di passaggio e la pattuglia della Stradale. Alla fine il mezzo è stato fatto uscire e fermare a Empoli ovest. Il motivo del cambio di posto è stato subito chiaro: l'autista non aveva la patente e il certificato professionale necessari per i mezzi pesanti. In più la società di trasporti di Lucca proprietaria del camion lo ha assunto come magazziniere e non come autista. I due dovranno pagare 15mila euro di contravvenzioni e dovranno sottoporsi alla revisione straordinaria della patente. Il camion è stato sequestrato ed è stata disposta un'ispezione alla ditta di Lucca per verificare il rispetto delle condizioni di lavoro dei dipendenti.