Gli agenti del Reparto Territoriale e del Reparto Motociclistico della polizia municipale hanno arrestato ieri a San Giusto un uomo di anni 41 di nazionalità cinese responsabile di essersi scagliato contro gli agenti intervenuti, prima con un coltello, poi con un'ascia ed infine con un grosso bastone in ferro. Gli agenti erano intervenuti a causa di una colonna di denso fumo nero proveniente da un fuoco che era stato acceso dall'uomo in un’aia di campagna. Al loro arrivo però sono stati improvvisamente aggrediti dalla persona, la quale si è gettata contro di loro senza apparente motivo. L'uomo dopo essersi scagliato contro la pattuglia con un coltello, ha forato il pneumatico posteriore dell'auto e ha rotto il vetro dello sportello posteriore sinistro del veicolo.

Sopraggiunte altre pattuglie di supporto, l’uomo ha continuato a brandire il coltello e persino un’ascia che non ha esitato a scagliare contro gli agenti che, tuttavia, sono riusciti prontamente ad evitare. Infine l’uomo è stato immobilizzato e quindi arrestato. Nessuno degli agenti per fortuna ha riportato lesioni nell’operazione. L'uomo, che è stato portato al pronto soccorso, è stato arrestato per tentato omicidio, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi. Si tratta della stessa persona che era stata denunciata dalla polizia la notte di martedì 17 marzo per aver preso a calci la porta di un vicino e poi per aver cercato di corrompere i poliziotti ( LEGGI ).Stamani, 18 marzo, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.