12.02.2023 h 13:40

Si rompe un tubo dell'acquedotto, disagi in via Galcianese

Una squadra di Publiacqua è al lavoro per riparare la perdita che si è verificata ieri sera. Istituito il senso unico in direzione via Colombo

Disagi alla circolazione tra via Galcianese e via Orti del Pero, davanti al cimitero della Misericordia, per la rottura di un tubo dell'acquedotto. Il guasto si è verificato ieri sera e da questa mattina 12 febbraio una squadra di Publiacqua è al lavoro per riparare la rottura . Per consentire la riparazione è stato istituito il senso unico in via Galcianese in direzione via Colombo.

