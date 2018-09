07.09.2018 h 19:01 commenti

Si rompe tubo del metanodotto sotto via Baciacavallo, chiusa la strada

L'incidente nel corso dei lavori di scavo. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno interrotto la circolazione sulla strada in attesa che venisse riparata la rottura

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, intorno alle 15.45 di oggi 7 settembre, per la rottura accidentale di una tubazione del gas in via Baciacavallo. La strada è stata chiusa per poco meno di un'ora, per ragioni di sicurezza. I tecnici hanno poi riparato il danno e alle 16.30 si sono concluse le operazioni con la riapertura della strada.

La rottura della tubazione a bassa pressione del metanodotto è avvenuta durante i lavori per la posa dell'acquedotto industriale.