Si rifugia in auto con i bambini per scappare dal marito violento, salvata dalla polizia

L'uomo era rincasato dopo aver bevuto molto e ha iniziato a picchiare la moglie al culmine di una scenata di gelosia procurandole lesioni giudicate guaribili in venti giorni

Una quarantenne pratese si è rifugiata in auto con i suoi figli di 11 e 9 anni per sfuggire alle violenze, fisiche e piscologiche del compagno, quarantacinquenne cinese. Gli agenti delle Volanti, intervenuti su segnalazione la notte del 1° luglio, l'hanno trovato parcheggiata in via Montalese nei pressi del cimitero di Chiesanuova, in evidente stato di prostrazione. A loro ha raccontato che poco prima aveva avuto per motivi di gelosia una lite con il compagno, padre di uno dei due bambini, l'ennesima degli ultimi dieci anni a cui non è mai seguita una denuncia nella convinzione che il rapporto sarebbe migliorato con il tempo. Convinzione sbagliatissima perchè anzichè migliorare la situazione è peggiorata.

Quella sera il quarantacinquenne, noto alle forze dell'ordine, è uscito e ha esagerato con l'alcol. Al ritorno ha accusato la donna di avere relazioni con altri uomini e incurante della presenza dei bambini, l'ha schiaffeggiata al volto e alla testa. Per sfuggire a quella furia, la quarantenne ha preso i figli ed è scappata via. Ai poliziotti ha manifestato l'intenzione di tornare dalla propria famiglia di origine. Dopo aver affidato i bambini ai nonni, è stata quindi accompagnata nella casa coniugale per prendere i propri effetti personali. Di fronte alla polizia il quarantacinquenne ha confermato la lite ma ha sostenuto di essere stato lui stesso vittime di percosse. Di sicuro ci sono i 20 giorni di prognosi che i sanitari del Santo Stefano, dove si è recata subito dopo, hanno dato alla donna per le gravi lesioni che il marito le ha inflitto. Sono in corso gli accertamenti per contestare gli specifici reati al quarantacinquenne.

Edizioni locali collegate: Prato

