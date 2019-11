06.11.2019 h 18:42 commenti

Si ribaltano con la minicar: portati in ospedale un 17enne e una ragazza di 14 anni

L'incidente è successo nel pomeriggio a Maliseti, all'intersezione tra via Renzo Grassi e via Caduti senza Croce. Sul posto la polizia municipale

Si sono ribaltati con la minicar all'intersezione tra via Renzo Grassi e via Caduti senza Croce a Maliseti. Protagonisti un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Per fortuna le condizioni dei due giovani non sono gravi: il maschio è stato trattato al pronto soccorso in codice verde, mentre per l'amica è stato adottato il codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di oggi, mercoledì 6 novembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Al momento sembra che non siano coinvolti altri mezzi e che il giovane alla guida della minicar abbia fatto tutto da solo.

Prato

