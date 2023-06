21.06.2023 h 14:10 commenti

Si ribaltano con l'auto mentre vanno a sostenere l'esame di maturità, disavventura per tre ragazzi

L'incidente è successo stamani in via Montalese a Montemurlo. Per fortuna i giovani, oltre a un bello spavento, non hanno riportato conseguenze fisiche e sono riusciti ad arrivare a scuola in tempo per l'esame

Disavventura prima degli esami. L'emozione della prima prova dell'esame di maturità ha giocato un brutto scherzo a tre giovani maturandi montemurlesi di 19 anni che stamani 21 giugno alle ore 7.30, in via Montalese, intersezione con via Circonvallazione sinistra, a bordo di una Fiat Panda, hanno urtato una Opel Mokka e poi si sono ribaltati su un fianco. Sul posto sono Intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi (perdita di liquidi e carburante da parte della Panda) e per liberare i tre giovani. Poche conseguenze personali per i tre maturandi che hanno potuto raggiungere la scuola in tempo per sostenere il primo scritto. Sul posto anche la polizia municipale che dovrà accertare la dinamica dell'incidente.

"Per fortuna i tre giovani hanno preso solo un bello spavento ma non hanno riportato conseguenze fisiche ­ ha detto il sindaco Simone Calamai -. Auguro a tutti loro, e a tutti i maturandi montemurlesi, di portare a termine le prove di esame in serenità. Sicuramente è stata una mattina che i tre giovani non dimenticheranno".