03.08.2023 h 10:08 commenti

Si ribalta un furgone per la raccolta dei rifiuti, illeso il conducente

L'incidente è avvenuto sulla Sp2 a Gavigno, il mezzo si è finito nella scarpata. Secondo una prima ricostruzione, un cinghiale ha attraversato improvvisamente la strada e ha fatto perdere al guidatore il controllo del furgoncino

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per l'autista di un mezzo di Alia per la raccolta dei rifiuti che questa mattina, 3 agosto, intorno alle 7,30 ha perso il controllo del veicolo e, dopo aver percorso una cinquantina di metri sul ciglio della strada, si è ribaltato nella scarpata.L'incidente è successo sulla Sp2 a Gavigno. Come detto, fortunatamente, il conducente è uscito illeso dal urgone..Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo, per mettere il mezzo in sicurezza, e la polizia municipale della Val di Bisenzio. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un cinghiale che ha attraverso improvvisamente la strada: per evitarlo il conducente ha sterzato ed è finito nella scarpata. Non sono coinvolte altre vetture.