13.02.2020 h 17:06

Si ribalta mentre percorre viale Galilei e sbatte contro due auto in sosta

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Alla guida dell'auto un giovane di 33 anni che è stato soccorso in codice giallo e trasportato al Santo Stefano

Ha perso il controllo della propria Toyota mentre transitava in viale Galilei e, dopo aver sbattuto contro due auto in sosta, si è ribaltato. E' successo poco prima delle 14 di oggi, 13 febbraio. Protagonista un giovane di 33 anni, soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto le pattuglie della polizia municipale che, oltre a regolare la circolazione, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da capire per quale motivo il conducente dell'auto ha perso il controllo, in un tratto rettilineo.